La Toscana capofila del progetto Italy Golf & More

Toscana capofila di ‘Italy Golf & More’ per il triennio 2025/2027. La Regione ha aderito al progetto di promozione coordinata a livello nazionale, assumendo il coordinamento delle attività promozionali in accordo con le regioni partner.

“Confermiamo la volontà della Toscana di essere protagonista nel promuovere il turismo sportivo di qualità sui mercati internazionali - hanno evidenziato il presidente della Regione, Eugenio Giani, e l’assessore a Turismo ed Economia, Leonardo Marras -. Il golf rappresenta un segmento in crescita, capace di attrarre viaggiatori con alta capacità di spesa e attenzione per l’offerta territoriale. Un ruolo di guida per ‘Italy Golf & More’ è anche un’occasione per rafforzare ulteriormente la competitività e l’immagine della Toscana nel mondo”.

La realizzazione del progetto non comporterà costi aggiuntivi per il bilancio regionale, poiché verranno utilizzate le risorse già stanziate dal Programma operativo di Toscana Promozione Turistica per il 2025. Le Regioni partner sono Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Liguria, FVG, Veneto, Lazio, Sicilia, Puglia, Marche, Umbria e Sardegna.