VistaJet primo vettore straniero per voli privati in Arabia Saudita

VistaJet entra nel mercato dell’aviazione privata in Arabia Saudita come prima compagnia straniera. Il vettore mette a disposizione del mercato la più grande flotta di aerei Global 7500 e presto anche di jet Global 8000.

L’accordo supporta gli obiettivi strategici 2030 del Regno con l’approvazione della General Authority of Civil Aviation (GACA) e segue la chiusura di un’operazione di Equity e Term Loan B per un totale di 1,3 miliardi di dollari nel primo trimestre 2025 da parte di Vista Group.

Secondo Nick van der Meer, coo di Vista “espandendo le nostre capacità domestiche, non solo rafforziamo la nostra presenza regionale, ma amplifichiamo anche l’efficienza della flotta globale. Siamo orgogliosi di supportare la Vision 2030 e grati al team della GACA per aver reso possibile tutto ciò. Questo ci consente di servire i nostri clienti con un accesso senza interruzioni in tutto il Regno e oltre”.

Nel 2025 l’azienda registra +32% di membri del Programma VistaJet in Arabia, segnale della crescente domanda di voli domestici e globali per clienti locali e internazionali.