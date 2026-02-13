Scioperi del 16 febbraio e 7 marzo: scatta la precettazione

Sarà precettazione per gli scioperi del 16 febbraio e del 7 marzo, confermati dai sindacati ma contestati dal Garante, per evitare la sovrapposizione con le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali.

“Ci sono oltre 2 miliardi di persone che guardano i Giochi, non dobbiamo danneggiare un’immagine di positività e di efficienza che l’Italia sta dando grazie al lavoro di tutti”, ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

Il vicepremier si è, inoltre, impegnato con i sindacati a invitarli a un tavolo sul rinnovo dei contratti e sul Piano nazionale degli aeroporti, dopo la fine delle Paralimpiadi.