Trenord potenzia il servizio dalle stazioni lombarde a Monza con corse straordinarie fra venerdì 5 e domenica 7 settembre, per consentire agli appassionati di Formula 1 di raggiungere in treno l’Autodromo Nazionale di Monza nei giorni di prove e gara del GP d’Italia 2025.

Il 6 e 7 settembre otto corse straordinarie collegano Milano Centrale e Monza; domenica 7 ben 21 corse in più collegano Milano Porta Garibaldi e Biassono Lesmo Parco senza fermate intermedie, 12 la mattina e 9 al pomeriggio.