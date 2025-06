Fiumicino al primo posto con il premio Skytrax per la Plaza Premium Lounge

Non c’è soltanto la risalita in classifica generale di Ita e Air Dolomiti a fare sorridere l’Italia nella classifica di Skytrax. Tra i premi speciali spunta infatti un importante riconoscimento, con il primo posto assoluto al mondo, anche per l’aeroporto di Fiumicino. L’hub italiano ha ricevuto il premio nel ranking riguardante le migliori lounge aeroportuali indipendenti, che ha visto la Plaza Premium Lounge sbaragliare due concorrenti di New York, uno all’aeroporto La Guardia e uno al Jfk.

Scorrendo poi gli altri premi speciali, troviamo Singapore Airlines al primo posto per la Prima classe e Qatar ancora per la business, mentre la premium economy ha visto la vittoria di Virgin Atlantic e l’economy Cathay Pacific. Premia invece l’Europa il riconoscimento per la migliore compagnia family friendly, vinto quest’anno da Lufthansa davanti a British Airways.

Come consuetudine poi riconoscimenti sono arrivati anche per il personale di bordo e anche in questo caso Singapore Airlines ha vinto davanti a All Nippon e Cathay.