È l'aeroporto internazionale di Atlanta Hartsfield-Jackson lo scalo più trafficato del mondo. Lo dice il World Airport Traffic Dataset 2025 di Aci World, che nuovamente incorona l’aeroporto americano aql vertice della classifica con 108 milioni di passeggeri, mentre l'Aeroporto Internazionale di Dubai si classifica al primo posto per numero di passeggeri internazionali (92 milioni di passeggeri) e al secondo globale. Terza piazza per Dallas Fort Worth. Il primo scalo europeo è Londra Heathrow, al quinto posto.

Il traffico passeggeri globale ha raggiunto un nuovo massimo nel 2024, superando i 9,4 miliardi di viaggiatori, con un aumento dell'8,4% rispetto al 2023 e del 2,7% rispetto ai livelli pre-pandemici (2019).

I primi 20 aeroporti da soli hanno gestito 1,54 miliardi di passeggeri, assorbendo il 16% del traffico globale.

Fra i movimenti più significativi nella graduatoria, l’aeroporto di Shanghai Pudong (PVG) ha scalato 11 posizioni, classificandosi al 10° posto a livello mondiale, mentre sempre in Cina Guangzhou Baiyun (CAN) ha confermato la sua rimonta, mantenendo il 12° posto dopo essere risalito dal 57° nel 2023.

Gli Stati Uniti hanno contribuito con sei aeroporti alla top 20, prevalentemente dominata dal traffico nazionale, ad eccezione del JFK, dove i passeggeri internazionali hanno rappresentato il 56%.

Per quanto riguarda i movimenti aerei, hanno superato i 100,6 milioni a livello globale nel 2024, con un aumento del 3,9% su base annua, raggiungendo il 96,8% dei livelli del 2019. I primi 20 aeroporti hanno registrato 11,08 milioni di movimenti, in aumento del 5,4% su base annua. Shanghai Pudong (PVG) ha mostrato un forte slancio anche nella categoria movimenti, guadagnando 10 posizioni e diventando l'ottavo aeroporto più trafficato per numero di movimenti.

“Queste classifiche riflettono la portata dell’aviazione globale e la resilienza del settore, che continua a crescere nonostante la complessità del contesto globale – dice il direttore generale di Aci World, Justin Erbacci -. In questi tempi di continui cambiamenti e incertezze, dati affidabili sono necessari per aiutare gli aeroporti a superare le crescenti difficoltà“.