The Travel Expert rafforza la struttura organizzativa con quattro nuovi ingressi

Nuovi ingressi in casa The Travel Expert. La rete di consulenti di viaggio è impegnata nel consolidamento della struttura organizzativa e annuncia l’inserimento di quattro risorse strategiche: Michela Borellini, nel team commerciale; Isabella Villaca e Manuela Lofano nell’ufficio Rete; e Lesly Gonzalez nel reparto amministrativo.

“Abbiamo scelto di puntare su un poker di donne, per rispondere ad un’esigenza concreta: gestire con efficienza la crescita in corso da inizio anno sia in termini di volumi sia di penetrazione in nuove aree di business - spiega Luigi Porro, ceo e c-founder The Travel Expert -. I dati parlano chiaro: nel primo semestre abbiamo già superato il budget di inizio anno, che prevedeva per il 2025 una crescita del 25%, dopo un già ottimo 2024 che si è chiuso a +65%. Siamo partiti dal commerciale, con l’ingresso di Michela Borellini in qualità di responsabile, per potenziare poi anche l’ufficio rete, il booking e l’amministrazione”.

Con un’esperienza trentennale nel mondo della distribuzione turistica, la nuova responsabile commerciale, Michela Borellini, conosce a fondo il settore anche dal punto di vista imprenditoriale. È stata titolare per oltre dieci anni di un’agenzia di viaggi di Varese e, più recentemente, ha coordinato un piccolo network di consulenti di viaggio, gestendo con successo un modello operativo simile a quello di The Travel Expert. La manager risponderà direttamente a Luigi Porro e si occuperà delle strategie di vendita, delle partnership operative e del coordinamento dei fornitori.

Le new entry

Nell’ufficio Rete Isabella Villaca, laureata in Economia del Turismo presso l’Università degli Studi di Perugia, porterà il suo know how negli ambiti operation e customer service maturata in realtà internazionali come Amadeus e Lastminute.com; mentre Manuela Lofano il suo background consolidato nel customer service e nella customer retention, a cui si affianca una quindicennale esperienza in ambito programmazione e booking presso importanti tour operator, come Columbus Viaggi e non solo. Potenzierà infine il reparto amministrativo Lesly Gonzalez, professionista con un solido percorso accademico alle spalle, specializzata nella gestione integrata dei processi aziendali. Dopo la laurea in Scienze del Turismo presso l’Università di Milano-Bicocca, ha recentemente conseguito un Master in Tourism Quality Management.

“Ho cercato per mesi profili giovani e motivati, ma ho dovuto prendere atto che l’atteggiamento giusto, oggi, si trova spesso in figure professionali già formate e abituate a ragionare per obiettivi - prosegue Porro -. Abbiamo scelto persone che parlano la nostra stessa lingua, che mettono al centro il cliente e sanno cosa significa essere parte attiva di un progetto in forte evoluzione. L’azienda cresce, e cresce bene, con chi ha visione, metodo e passione”.