Voli su Israele: il gruppo Lufthansa riparte ad agosto

I vettori del Gruppo Lufthansa si preparano a riavviare le operazioni di volo da e per Israele. Sarà una ripartenza graduale che inizierà il prossimo primo agosto con i collegamenti sull’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. Il lungo stop era iniziato lo scorso 13 giugno quando lo spazio aereo israeliano era stato chiuso in concomitanza con l’avvio del conflitto con l’Iran.

Nonostante i piani per riprendere lentamente i voli, il gruppo ha dichiarato che sospenderà comunque i voli Swiss da e per Tel Aviv fino al 25 ottobre, come già annunciato, citando “motivi operativi”. Nessun annuncio al momento è invece arrivato da Ita Airways.

L'annuncio di Lufthansa è arrivato lo stesso giorno in cui l'Agenzia dell'Unione Europea per la Sicurezza Aerea ha revocato un avviso di alto rischio che raccomandava ai piloti di evitare lo spazio aereo sopra Israele e altre parti della regione, a causa del rischio di riaccensione della guerra con l'Iran.