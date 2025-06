“Dal 17 gennaio si è aperta una nuova pagina per Ita Airways con l’ingresso del Gruppo Lufthansa, leader europeo, come partner industriale. Non è una perdita d’identità, ma un valore aggiunto: una spinta per rafforzare la nostra missione di rappresentare l’Italia nel mondo”. Così Sandro Pappalardo, presidente di ITA Airways, intervenendo al Meet Forum – Stati Generali del Turismo Sostenibile.

“Ita è nata nell’ottobre 2021 per essere ambasciatrice del Made in Italy, e lo è tuttora. Il servizio, l’identità visiva, l’accoglienza di bordo: tutto è pensato per far sentire il passeggero in Italia, ovunque si trovi - ha aggiunto -. Siamo parte integrante del sistema Paese, un anello essenziale della filiera turistica. Chi vola con noi genera valore anche per alberghi, ristoratori, artigiani, guide, e tutto l’indotto”.

Dal 2024 la compagnia può contare su una flotta di 100 aeromobili, di cui il 68% di nuova generazione, più efficienti e sostenibili. “Da Fiumicino – nostro hub principale – serviamo 16 destinazioni nazionali, 27 internazionali e 16 intercontinentali. Anche da Milano Linate operiamo rotte importanti, ma per le lunghe distanze da lì sussistono limiti regolatori, su cui stiamo lavorando”. Pappalardo ha concluso sottolineando il ruolo di Ita Airways come “strumento strategico per l’attrattività dell’Italia”, in grado di coniugare sostenibilità, servizio e valorizzazione del brand Paese: “Ogni volta che un passeggero sale su un nostro aereo, a Tokyo come a New York, vogliamo che si senta accolto in Italia. È questo il nostro modo di fare turismo sostenibile”.

Paola Trotta