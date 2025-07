Avvistare gli orsi polari nella Baia di Hudson, dormire sul pack in Antartide o in ville private nel Nord Europa. È un lusso esperienziale e inedito, lontano da tutto ciò a cui si è abituati a vivere nella quotidianità, quello che Ruta 40, operatore del Gruppo BluFennec, propone a quanti cercano la cosiddetta ‘coolcation’, la vacanza al fresco.

Una fuga dalle alte temperature, ma anche un’occasione per vivere un’esperienza di viaggio fuori dal comune, immersi nella natura senza filtri, anche perché, spiega a TTG Roberto Pasqua di Bisceglie, ceo di BluFennec, “le persone ricercano sempre più la natura, insieme a posti in cui ci sia poca gente”. Sebbene infatti le alte temperature possano essere un valido boost, anche nel segmento alto spendente, per le destinazioni con le condizioni climatiche più rigide, “il fatto che in molti luoghi ci sia l’overtourism è un dato di fatto e ciò può contribuire a orientare la domanda verso questo tipo di mete”, commenta di Pasqua di Bisceglie.

Il prodotto

In termini di prodotto, la proposta si concentra “sull’Antartide, l’Artico, il Nord Europa - con la Norvegia, le isole Lofoten e Svalbard, che quest’anno hanno registrato una crescita importante - e il Canada, tornato dopo lo stop del Covid”, racconta il manager. Una programmazione che punta tutto sul valore dell’esperienza, per lasciare un segno indelebile. “Il pubblico vuole qualcosa di unico, qualcosa che non sia solo più l’hotel o la vacanza al mare, ma che si porti dietro un ricordo legato all’esperienza che si vive in loco, una memoria da condividere al ritorno”, rimarca Di Bisceglie.

Ecco quindi che il t.o. offre la possibilità nella Baia di Hudson di avvistare gli orsi polari a piedi, dormendo in lodge, che possono ospitare fino a un massimo di 20 persone. “Un prodotto iperesclusivo - precisa Pasqua di Bisceglie -, perché poter vedere gli orsi non all’interno di un track, ma direttamente a piedi, è un’esperienza unica, che non si riesce a fare neanche alle Svalbard”. Diversa l’esperienza nell’Artico e in Antartide, dove “proponiamo crociere molto alte, dove la differenza la fa il servizio a bordo, la tipologia di barca; e che ci danno la possibilità di unire escursioni in kayak e camping per una notte sul pack per i più avventurosi”.

Nel Nord Europa un plus di alcuni mesi estivi può essere quello di poter godere “di ville private con sauna”. Quanto alle Svalbard, aggiunge il ceo di BluFennec, “anche in questo caso possiamo organizzare una notte fuori in tenda, in privato”.

A ciò si può aggiungere l’accompagnamento di guide specializzate, per un itinerario di alto valore formativo. Tutto purché il viaggio sia unico e memorabile.