L’Hotel Albani di Roma diventa voco: l’operazione con IHG Hotels & Resorts e Savills

Arriva un nuovo voco in Italia: IHG Hotels & Resorts ha infatti deciso di apporre uno dei suoi marchi premium sull’Hotel Albani di Roma, struttura che si affaccia su Villa Albani Torlonia, nei pressi di Villa Borghese.

L’hotel, un 4 stelle realizzato alla fine degli anni ’70 dall’architetto Venturino Ventura e caratterizzato da 155 camere e servizi tra i quali lounge bar, sala colazione e sale meeting, è stato messo nella mani del team Hospitality & Leisure di Savills per la ricerca e selezione di un operatore alberghiero in franchising. La scelta è ricaduta su IHG Hotels & Resorts, che vede il brand voco in sviluppo, un marchio in cui l’hotel si integra perfettamente, già presente in Italia con le 2 strutture di Venezia Mestre e Milano Fiera.

“Siamo felici di aver supportato ed assistito la famiglia Violante, con la quale abbiamo avuto il piacere di collaborare in precedenza per un’altra importante operazione a Roma, in questo processo di ricerca e selezione di un brand in franchising per l’Hotel Albani – dice Dario Leone, head of hospitality & leisure di Savills in Italia -. Il processo ha visto l’interesse delle principali catene alberghiere nazionali ed internazionali, segno della costante attenzione che gli operatori riservano nei confronti del mercato romano e per il segmento mid-scale. Tale operazione si aggiunge a quella chiusa solo qualche mese fa dal team Hospitality di Savills sempre nel centro a Roma in Via Calabria”.