Suites Global si affida alla tecnologia Adalte per la distribuzione dei suoi prodotti

Suites Global si affida ad Adalte per ampliare la distribuzione dei suoi prodotti. La Dmc con sede a Dubai e specializzata nell’organizzazione di tour ed esperienze negli Emirati Arabi Uniti, Oman, Qatar, Bahrain e Arabia Saudita, ha siglato una partnership con la software house impegnata nella digitalizzazione dell’offerta turistica.

La collaborazione vuole rendere maggiormente accessibili i prodotti di Suites Global alle agenzie di viaggi e ai tour operator italiani e internazionali.

“Abbiamo scelto Adalte - spiega in una nota il ceo di Suites Global, Luca Fenzo - perché rappresenta la piattaforma tecnologica più adatta a chi, come noi, lavora ogni giorno con agenzie e operatori che richiedono efficienza, flessibilità e un’offerta sempre aggiornata e personalizzabile. Questa partnership ci consente di rendere disponibili i nostri tour anche su canali altrimenti irraggiungibili, aumentando la nostra visibilità e competitività in un mercato in continua evoluzione.”

Grazie all’integrazione con Adalte - che si inserisce nel piano di digitalizzazione di Suites Global - la Dmc è ora in grado di distribuire automaticamente e su più canali il proprio portafoglio - dalle partenze garantite ai pacchetti su misura - fornendo alle agenzie accesso a contenuti sempre aggiornati, disponibilità in tempo reale e strumenti di prenotazione altamente performanti.