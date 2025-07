Avevano tutte le sembianze di siti di comparazione prezzi dei biglietti aerei con la possibilità di arrivare poi direttamente al pagamento. Ma i ticket non arrivavano mai agli acquirenti, con somme anche ingenti perse in quella che si starebbe rivelando come una truffa ben architettata.

Sono stati oscurati dalla Polizia di Stato, si legge su Lastampa,it, due portali con sedi all’estero, fly-go.it e flygovoyager.com. L’entità della truffa è ancora da stabilire, anche se la cifra potrebbe essere molto elevata, considerando che le segnalazioni e le denunce arrivate sono molto numerose.

Il meccanismo era il medesimo e il raggiro sembra abbia colpito un po’ tutta l’Italia, con utenti allettati dai prezzi proposti e dall’apparente professionalità dei siti. Tuttavia una volta sospettato che qualcosa non stava andando per il verso giusto risultava impossibile contattare direttamente la società, mentre alle compagnie aeree non risultava alcuna prenotazione.