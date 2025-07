“Sacbo comunica che le operazioni di volo all’aeroporto di Milano Bergamo sono state sospese alle ore 10:20 am a causa di un inconveniente verificatosi sulla via di rullaggio, le cui cause sono in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine. I voli sono poi ripresi a partire dalle 12”.

Questa la comunicazione ufficiale della società di gestione che campeggia sul portale dello scalo orobico, dove questa mattina si è verificato un incidente mortale che avrebbe coinvolto una persona in pista, per cause ancora in via di accertamento. I voli in arrivo durante lo stop sono stati dirottati sugli scali di Malpensa, Verona e Bologna.

Notizia in aggiornamento