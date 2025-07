Aeroitalia potenzia l’operativo sulla Sardegna, più voli verso Cagliari e Olbia

Mentre la stagione estiva si appresta a entrare nel vivo, Aeroitalia intensifica gli impegni per garantire maggiore connettività da e verso la Sardegna.

Dal 21 luglio il vettore opererà infatti due collegamenti aggiuntivi da Cagliari e Olbia verso Milano Linate. Sulla prima rotta le partenze dallo scalo sardo saranno programmate alle 11, con ritorno da Milano alle 13:10; sulla seconda l’andata da Olbia sarà effettuata alle 11:30, con ritorno alle 13:30 da Linate.

Le novità, riporta La Nuova Sardegna, arrivano in seguito a un forte incremento della domanda. Sulle rotte di continutià territoriale, infatti, nel mese di giugno la compagnia aerea ha trasportato 210.282 passeggeri, 26.515 in più rispetto allo stesso periodo del 2024, raggiungendo un load factor del 78%, in aumento del 5% rispetto allo scorso anno.

Sulle rotte da e verso Cagliari e Olbia, in particolare, il vettore ha trasportato Aeroitalia ha movimentato 7mila passeggeri al giorno. E attende un ulteriore incremento della domanda tra luglio e agosto.