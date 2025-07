Ex dipendenti Alitalia, la sentenza: Ita non dovrà riassumerli

Avevano fatto ricorso, sperando di essere assorbiti dalla nuova compagnia. Ma la Corte costituzionale ha sancito come i dipendenti del ramo Aviation di Alitalia non possano avanzare alcuna pretesa di essere assunti in Ita Airways. Allo stesso modo Ita non sarà obbligata a prenderli con sé.

Con la sentenza numero 99, depositata ieri, la Corte costituzionale ha infatti giudicato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale poste da un gruppo di dipendenti non assorbiti nella nuova compagnia “in quanto fondate su un erroneo presupposto interpretativo”: l’esclusione della natura liquidatoria della procedura.

Già il 18 giugno 2024, racconta corriere.it, il Tribunale ordinario di Roma aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale sulla norma a tutela di Ita. E su questo aspetto si è pronunciata la Consulta, che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale. “Le operazioni effettuate dai commissari (di Alitalia, ndr) non tendono al recupero e alla riorganizzazione dell’attività del cedente, ma alla sua liquidazione - si legge tra le motivazioni -. Il carattere liquidatorio della procedura giustifica la deroga alla continuità del rapporto di lavoro” spiega la Corte. In pratica proprio perché le operazioni sono volte alla liquidazione non comportano trasferimento di azienda e, dunque, non prevedono la garanzia della continuità del rapporto di lavoro.