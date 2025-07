Emirates punta ancora sugli A380: in servizio fino al 2040

Almeno fino al 2040, poi si vedrà. Emirates non intende arretrare sull’utilizzo degli A380, 120 quelli in flotta, praticamente la metà di tutti quelli prodotti da Airbus prima dello stop definitivo.

Secondo quanto riportato da Preferente, i primi velivoli inizieranno a uscire di scena non prima del prossimo decennio inoltrato partendo da quelli più vecchi. Ma saranno ancora utilizzati per i pezzi di ricambio, in modo da consentire agli altri in servizio di avere una vita più lunga. Il tutto nella speranza, come più volte auspicato dal presidente del vettore Tim Clark, che arrivi una nuova versione del maxi jumbo.

Nel frattempo Emirates ha provveduto a emettere nuovi ordini per gli A350, i B787 e i B777X per rinnovare la flotta, anche se nessuno di questi ha una capacità simile agli A380.