Il mercato italiano assume un ruolo sempre più strategico nello scenario di crescita di Ncl, sia da un punto di vista turistico che produttivo. La costruzione delle ultime tre navi della classe Prima Plus in collaborazione con Fincantieri, ha infatti rafforzato ulteriormente i legami con l’Italia.

Ma la novità principale arriva dal mercato. “Abbiamo rilevato un significativo aumento delle prenotazioni dall’Italia per il 2025, in particolare per gli itinerari nei Caraibi e nel Mediterraneo - ha dichiarato Francesco Paradisi, senior country manager Italy, France, Malta, Cyprus, North Africa per Ncl -. Nel consolidare la nostra presenza in Europa, l’Italia rimane una pietra miliare della nostra strategia regionale, sia come mercato chiave sia come partner fondamentale per lo sviluppo futuro del settore crocieristico”.

La filosofia ‘More’

Secondo Ncl, i viaggiatori italiani rispondono con entusiasmo alla filosofia “More” e tra i plus più apprezzati c’è l’upgrade “More at Sea”, che arricchisce l’esperienza di navigazione con open bar illimitato, cene speciali, Wi-Fi ad alta velocità e crediti per escursioni a terra. “Si tratta di un approccio all-inclusive perfettamente in linea con le preferenze dei viaggiatori italiani, attenti a qualità e personalizzazione”, ha precisato Paradisi.