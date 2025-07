L’hotel Capo d’Orso Thalasso & Spa entra in Virtuoso

Entra in Virtuoso l’hotel Capo d’Orso Thalasso & Spa, boutique hotel immerso nel Parco di Cala Capra con una vista che spazia sul Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena fino alla Costa Smeralda in Sardegna, del gruppo Delphina Hotels & Resorts.

“L’ingresso nel circuito Virtuoso - afferma Libero Muntoni, direttore generale di Delphina Hotels & Resorts - ci rende particolarmente orgogliosi e rafforza la nostra presenza in mercati strategici di lungo raggio, come gli Usa e le Americhe in generale, l’Australia e gli Emirati, dove cresce l’interesse per un’ospitalità autentica, sostenibile e di alto livello. Stiamo beneficiando dei numerosi riconoscimenti internazionali ottenuti da Delphina, a partire dall’ingresso nel portfolio di The Leading Hotels of the World. Grazie a queste affiliazioni, arrivate al termine di un significativo ciclo di investimenti, l’hotel Capo d’Orso si posiziona oggi tra i marchi più blasonati ed iconici dell’isola”.

L’hotel Capo d’Orso è un rifugio di privacy e relax ai piedi del monumento naturale della Roccia dell’Orso, con marina privata e una flotta di imbarcazioni per le isole, tra amache nascoste nel verde e sentieri che conducono al faro. Fra gli highlights, L’Ile Flottante, location “a pelo d’acqua” per esperienze culinarie esclusive e il ristorante Paguro, il centro Thalasso & Spa L’Incantu, il campo da golf Pitch & Putt a 9 buche e la flotta di imbarcazioni con skipper del partner Poseidon Charter a disposizione degli ospiti per scoprire i dintorni.

“Virtuoso - dichiara Dino Mitidieri, general manager dell’hotel Capo d’Orso - valorizza le strutture che offrono un’esperienza esclusiva e su misura, coerente con i desideri dei viaggiatori più esigenti e questo riconoscimento premia una catena alberghiera sarda a gestione familiare che da 33 anni è ambasciatrice di un lusso sostenibile, attenta alla qualità, all’autenticità e all’identità del luogo”.