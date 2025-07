Un incremento dei voli del 32% solo nei primi sei mesi del 2025. È con questo risultato che Wizz Air ha festeggiato i primi 5 anni di operativo da Milano, la prima base aperta in Italia. Da inizio anno la low cost ha operato 10mila voli da Malpensa, trasportando 2 milioni di passeggeri con un tasso di riempimento del 99,5%.

Da luglio 2020, invece, sono stati oltre 12 milioni i passeggeri trasportati da Milano verso 39 destinazioni in 23 paesi. “Continueremo a investire su Malpensa con determinazione e visione di lungo periodo, rafforzando ulteriormente la nostra presenza e offrendo ai passeggeri ancora più collegamenti, frequenze e opportunità di viaggio. L’aeroporto di Milano continuerà a svolgere un ruolo chiave nella crescita della compagnia in Italia, che è il più grande mercato di Wizz Air per numero di passeggeri”, ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager.

Per festeggiare questo traguardo la compagnia, ad un fortunato passeggero scelto tra coloro in partenza, ha regalato un voucher premio di 250 euro, da utilizzare verso qualsiasi destinazione del network.