Ncl rilancia il meglio dell’offerta estiva

Ncl rilancia la programmazione estiva in Europa facendo perno sulle ultime tendenze del turismo 2025, che portano in primo piano il desiderio di esperienze autentiche, itinerari flessibili e destinazioni capaci di sorprendere.

Con Norwegian Cruise Line l’estate 2025 si trasforma in un invito a rallentare, a esplorare ogni giorno un luogo diverso senza stress e a lasciarsi stupire dalla bellezza del viaggio. Dalle coste della Grecia e della Spagna ai fiordi norvegesi e ai vulcani islandesi, ogni itinerario Ncl è pensato per chi vuole vivere la vacanza secondo i propri ritmi.

Fra le crociere in programma, si segnala quella a bordo della Norwegian Breakaway dal 21 al 31 agosto. Si salpa da Trieste per un itinerario di 10 giorni alla scoperta delle gemme del Mediterraneo, da Spalato a Corfù, da Roma alla Costa Azzurra.

Fra le novità a bordo il Silver Screen Bistro e l’Horizon Park.

A bordo della Norwegian Epic dall’1 all’11 settembre, si viaggerà nel cuore del Mediterraneo, da Delo a Pompei, da Sorrento a Livorno.

A bordo molte le novità: un nuovo parco acquatico per bambini, la vasca idromassaggio panoramica sul ponte 18, il Vibe Beach Club ampliato con area esclusiva per adulti, otto nuove cabine vista mare e con balcone.

Infine, Norwegian Prima dal 3 al 14 agosto navigherà fra fiordi, geyser e tramonti nordici facendo tappa a Geiranger, Ålesund, Akureyri, Ísafjörður, Reykjavik.

A bordo, fra l’altro, l’Ocean Boulevard da 4 mila metri quadri per passeggiate con vista oceano; un’Infinity Beach con piscine a sfioro; The Concourse, galleria d’arte all’aperto; The Haven, area esclusiva con servizi premium; una pista da go-kart su tre livelli (Prima Speedway); il Galaxy Pavilion.