Esclusività e rigenerazione urbana: Starhotels firma a Firenze i Teatro Luxury Apartments

Debutterà in soft opening quest’estate, per poi entrare nella piena operatività a partire dall’autunno 2025 la nuova proposta residenziale di alto livello che porta la firma di Starhotels : i Teatro Luxury Apartments Firenze - Starhotels Collezione .

Il progetto - avviato nel 2020 e sviluppato da Hines e Blue Noble attraverso il fondo immobiliare ‘Future Living’ gestito da Savills Investment Management SGR SpA - si inserisce in un ampio intervento di rigenerazione urbana che guarda al futuro, restituendo valore e bellezza ad un’area strategica della città, che per anni è stata dismessa: un quartiere affacciato sulle rive dell’Arno, a pochi passi dal centro storico di Firenze, nato a fine ‘800 per celebrare il quinquennio di Firenze capitale.