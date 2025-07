Turismo culturale, i 10 gesti da evitare per proteggere il patrimonio

Il turismo culturale continua a crescere e l’Italia, tra le mete più desiderate, si trova a fare i conti con l’overtourism e comportamenti poco rispettosi. Da un’indagine di Libreriamo nasce un decalogo di buone pratiche per viaggiare in modo consapevole.

“Ogni passo tra le bellezze italiane può diventare un momento di crescita culturale e civile, se vissuto con rispetto” spiega Saro Trovato, sociologo e fondatore. Dieci i gesti da evitare: mangiare sui monumenti, toccare affreschi o reperti, scattare selfie invadenti in luoghi sacri, abbandonare rifiuti, usare droni non autorizzati, acquistare souvenir anonimi, ignorare regole e percorsi di visita, disturbare con rumori, usare i siti solo come sfondi social e affrontare i viaggi senza informarsi.

“Viaggiare è un atto culturale” conclude Trovato. Un turismo che cresce (+117% entro il 2035) impone oggi un’etica nuova, per custodire la bellezza, non consumarla.