Qatar Airways potenzia la winter: aumentano i voli su 15 destinazioni

Qatar Airways svela il nuovo operativo invernale, che prevede un incremento dei voli su più di 15 destinazioni internazionali. Un’espansione strategica che riflette la crescita costante della domanda e l’ambizione della compagnia di offrire ai passeggeri più opzioni, più comfort e un accesso sempre più fluido attraverso il suo hub, l’Aeroporto Internazionale di Hamad a Doha.

Londra conquista un nuovo primato con 10 voli giornalieri operati dalla compagnia, a cui si affiancano i due voli al giorno di British Airways, per un’offerta senza precedenti tra Medio Oriente e Regno Unito. “Registriamo un forte interesse verso mete come Londra, Dublino, Città del Capo e San Paolo” afferma a TravelDailyNews Thierry Antinori, Chief Commercial Officer di Qatar Airways.

In partnership con Qatar Airways, Virgin Australia lancerà una nuova rotta da Melbourne a Doha, con tre frequenze giornaliere, mentre verranno ripristinati i collegamenti per Canberra. Un rafforzamento che conferma la centralità di Doha come hub di riferimento nel network intercontinentale.