Giubileo dei Giovani, il piano straordinario del Gruppo FS

In occasione del Giubileo dei Giovani, il più grande appuntamento dell’Anno Santo, il Gruppo FS Italiane ha deciso di attuare un piano straordinario di potenziamento dei servizi di trasporto verso Roma, mettendo a disposizione un totale di 435mila posti e impiegando 300 mezzi.

Se per l’intero anno giubilare sono 48 i treni charter prenotati di cui 28 già circolati al 7 giugno e 20 previsti fino al mese di ottobre, per il solo Giubileo dei Giovani risultano appunto attivi 300 mezzi complessivi, con oltre 435mila posti totali garantiti per tutta la settimana tra navette che collegano Roma Termini - Roma San Pietro - Roma Aurelia e un potenziamento serale della FL1 da e per la Fiera di Roma.

È stata, inoltre, aggiornata l’offerta regionale integrativa su FL6 e FL5, mentre nel fine settimana è previsto un aumento del servizio verso Ciampino. Attivata, per l’occasione, anche la relazione Fiera di Roma - Ciampino. Chiusa e sospesa, nelle giornate del 2 e 3 agosto per ordinanza prefettizia la fermata di Tor Vergata. Rete Ferroviaria Italiana, FS ha inoltre rafforzato tutti i servizi nelle stazioni di Roma San Pietro, Fiera di Roma, Ciampino, Roma Termini, Roma Ostiense e Roma Tuscolana e ha aumentato l’informazione al pubblico attraverso desk, totem e annunci sonori. La stazione di Ciampino risulta particolarmente presidiata perché scelta come punto di partenza di uno dei percorsi giubilari per la vicinanza a Tor Vergata.

Rafforzata anche la sicurezza con un dispiegamento di forze di FS Security, presente con 807 risorse complessive, 24 ore su 24, di cui 384 dedicate esclusivamente al presidio dei gate di Roma Termini e 423 operatori impiegati per la gestione flussi nelle stazioni.

In vista dell’incremento dei flussi di traffico verso la Capitale anche Anas ha intensificato i servizi di sorveglianza e pronto intervento sulle tratte stradali e autostradali di competenza interessate dall’evento.