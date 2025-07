Roma Termini, aperta la prima area giochi per bambini

Da questo mese la stazione di Roma Termini si arricchisce di un nuovo servizio dedicato alle famiglie. Apre la prima area giochi per bambini all’interno del network ferroviario italiano. Un progetto firmato Grandi Stazioni Rail (Gruppo FS Italiane) che punta a rendere l’attesa del treno più piacevole anche per i più piccoli.

Lo spazio, ampio 140 mq, si trova in una zona rialzata e protetta nei pressi dell’atrio biglietterie ed è pensato per offrire un’esperienza di gioco sicura, inclusiva e sostenibile. Il protagonista è un trenino in EcoCore, materiale a basso impatto ambientale, che corre su binari colorati stampati a terra. Giochi manuali, un tavolo interattivo HD e un biliardino silenziato completano l’offerta ludica, adatta ai bambini tra i 2 e i 12 anni. Grande attenzione alla sostenibilità: il trenino è composto per il 50% da materiale riciclato, mentre pavimenti e rivestimenti in PVC sono ricavati al 30% da riciclo e prodotti con energia rinnovabile. Un altro passo verso una stazione sempre più a misura di persona.