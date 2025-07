Club del Sole torna in Abruzzo, inaugurato il Roseto degli Abruzzi Easy Camping Village

“L’Abruzzo per noi non è solo una regione: è un’emozione. È la culla di una visione che, cinquant’anni fa, con il nostro primo Villaggio, sembrava un sogno e che oggi è diventata un modello di vacanza unico: le Full Life Holidays”. Queste le parole con cui Riccardo Giondi, presidente di Club del Sole, ha presentato il nuovo Roseto degli Abruzzi Easy Camping Village (ex Eurcamping), inaugurato oggi che, dopo un rinnovamento totale, è pronto ad accogliere gli ospiti in un’esperienza immersiva dove la natura incontra il comfort.

A cinquant’anni dall’apertura dello Stork Family Collection, primo villaggio nella storia del gruppo, Roseto segna il ritorno di Club del Sole in Abruzzo con una seconda struttura: un passo simbolico che rinsalda il legame autentico con questa terra e le sue origini. “Tornare qui con una seconda struttura significa chiudere un cerchio e, allo stesso tempo, aprirne uno nuovo, ancora più ambizioso” ha aggiunto Giondi.

Roseto degli Abruzzi fa parte della linea Club del Sole Easy Camping Village, il cluster di strutture pensate per chi desidera una vacanza rilassante, autentica, essenziale ma con tutti i comfort, in soluzioni abitative flessibili, a contatto diretto con la natura.

Un villaggio 100% dog-friendly

A pochi passi dalla spiaggia e circondato dal verde della Costa Teramana, il villaggio propone lodge e bungalow dal design rinnovato, area camping immersa nel verde con piazzole adatte per camper, roulotte e tende, due piscine (per adulti e bambini), spiaggia privata, noleggio bici e impianti sportivi per tutti i gusti: basket, calcetto, beach volley, ping-pong e un nuovo campo da tennis. Un villaggio dog-friendly, progettato in collaborazione con Dog-in Dog-out, società specializzata nella dog hospitality. Tra i servizi esclusivi dedicati ai cani la Dog Pool, il Dog Spray Park, un parco divertimenti, una spiaggia attrezzata e lodge adatti ad accogliere i cani, oltre ad attività ludiche ed educative.