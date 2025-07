Truffe ai turisti: 9 milioni di casi all’anno

Le truffe sulle vacanze sono purtroppo un copione che si ripete ogni anno, con poche varianti. Tra case fantasma, escursioni inesistenti, camere vendute più volte e biglietti aerei mai prenotati, l’elenco dei casi è simile ad ogni estate.

Secondo un’indagine di facile.it, nell’ultimo anno sono stati 9 milioni i turisti in Italia che hanno subito un tentativo di truffa, anche se molti di loro hanno evitato il raggiro prima di esserne vittime.

La tipologia più comunque, come afferma una nota del player online, è quella delle case vacanza fantasma, he ha riguardato 5,4 milioni di italiani. “Sono invece 851mila (16,3%) - prosegue il comunicato - gli italiani che hanno dichiarato di aver trovato la struttura, o camera d’albergo, già occupata da altre persone, mentre circa 560mila viaggiatori si sono accorti, una volta arrivati a destinazione, che la sistemazione prenotata era decisamente diversa rispetto a come appariva nell’annuncio”.