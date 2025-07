Faro Capel Rosso e l’esperienza su misura in yacht

È disponibile fino alla fine di agosto il pacchetto esclusivo di due notti che Faro Capel Rosso propone per chi desidera vivere l’isola del Giglio da una nuova prospettiva: quella di un’escursione in barca a bordo di uno yacht, con avvicinamento direttamente da Faro Capel Rosso. L’imbarcazione accoglie fino a 9 ospiti per un’esperienza completamente personalizzabile.

Si arriva al faro nel tardo pomeriggio, dopo un sentiero di circa 800 metri da percorrere a piedi attraverso la macchia mediterranea. Gli ospiti saranno accolti con un aperitivo al tramonto, seguito da una cena sotto le stelle che celebra i sapori della cucina gigliesi insieme a quelli della terra toscana, reinterpretati dallo chef Cristiano.

Il giorno seguente è dedicato al mare: lo yacht salpa alla scoperta dell’isola, navigando lungo la costa frastagliata per svelarne gli angoli più intimi. A bordo, ogni comfort è pensato per il relax e i bagni si alternano a soste panoramiche, mentre il mare racconta la storia dell’isola, tra cui quella poco nota del relitto di un antico galeone spagnolo custodito nei fondali di Punta Capel Rosso.



A pranzo, l’esperienza si fa gourmet: un light lunch servito in navigazione, con Poké Bowl d’ispirazione esotica e bollicine italiane per brindare all’estate. Il rientro al faro è previsto nel pomeriggio

Faro Capel Rosso dispone di quattro suite e il menù cambia ogni giorno seguendo l’ispirazione dello chef, le escursioni nella natura, i trekking tra i profumi di mirto ed erica.

L’esperienza in barca è modulabile in base al numero di partecipanti e al tipo di imbarcazione scelta. Il soggiorno di 2 notti in suite più tour in yacht privato include due cene sotto le stelle a Faro Capel Rosso, un aperitivo panoramico, un pranzo a bordo dello yacht, kit mare e attrezzatura snorkeling.