Explora al Formula 1 Gran Prix di Monaco 2026: aperte le prenotazioni

Si aprono ufficialmente le prenotazioni per soggiornare a bordo di Explora I in occasione del Formula 1 Grand Prix de Monaco 2026. La nave, anche il prossimo anno, sarà infatti ormeggiata nel cuore del leggendario Port Hercule di Montecarlo, per permettere agli ospiti di vivere il weekend del Gran premio in maniera coinvolgente e diversa.

A pochi passi dal circuito, Explora I offre una prospettiva completamente nuova, dove il battito del circuito incontra la quiete del mare e il glamour senza tempo della Riviera. Il punto di osservazione ideale per godersi lo spettacolo, assaporare ogni momento e vivere Monaco come mai prima d’ora.

Prenotando una suite, è possibile scegliere tra viste mozzafiato sul mare o su Monaco, e arricchire ulteriormente l’esperienza con l’accesso di 3 giorni alla tribuna.