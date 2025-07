Testa a Vienna e cuore in Alto Adige per il Gruppo Falkensteiner e Michaeler, che mette a segno 30 anni di attività, 30 alberghi in Europa, 280 milioni di euro di fatturato negli ultimi 7 anni, un tasso di occupazione in crescita del 50% con picchi nel settore premium e una previsione di fatturato dalla gestione alberghiera di 400 milioni entro il 2030.

Ora l’obiettivo, secondo Otmar Michaeler, ceo di FMTG, è rendere le branded residence del marchio il motore principale dell’attività arrivando a1000 appartamenti oltre che investire nella quinta divisione del gruppo, il campeggio, a fianco delle unità di gestione alberghiera, costruzione, fintech e invest.

“Il campeggio ha un ottimo potenziale di sviluppo in Europa centrale e sudorientale. In Croazia il Premium Camping Zadar aperto tutto l’anno è premiato a livello 5 stelle ADAC e il 10% del fatturato alberghiero in Germania è dato dai campeggi. In Alto Adige dobbiamo accogliere questa nuova fascia di clienti a cui fare delle proposte di valore”. Il gruppo, la cui brand awareness in Austria sfiora il 90%, punta ad affermare la presenza nei paesi germanofoni e in Italia, che rappresenta il primo mercato per investimenti e il terzo per ricavi di vendita camere, a quota 15% dopo Germania (22%) e Austria (21%).