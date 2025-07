Tre amici, tre imprenditori, 30 anni di FMTG: Erich Falkensteiner, il visionario, Otmar Michaeler, il braccio operativo e Andreas Falkensteiner, la coscienza, formano il trifoglio perfetto del Gruppo Falkensteiner. Un doppio evento con gli investitori a Bolzano ha celebrato i successi nel segno di una partnership di tre decenni e il taglio del nastro di Falkensteiner Hotel Bozen WaltherPark.

Con 30 strutture in Europa, di cui 9 in Italia contando le imminenti aperture a Salò in autunno e a Licata nel 2026, il gruppo imprenditoriale ha una visione di business che si radica nell’essere albergatori. Al centro c’è l’ospite: “Quando i repeater tornano e i dipendenti rimangono, i valori sono quelli giusti. Trasformiamo i clienti in investitori attraverso campagne di crowdinvestment e ne ascoltiamo i desideri” afferma Erich Falkensteiner, Presidente del Consiglio di Sorveglianza FMTG. “In 30 anni ci comprendiamo, rimaniamo coesi nelle cadute, vendiamo emozioni, perseguiamo l’umiltà con gratitudine, abbracciamo il coraggio di cambiare, ci orientiamo sulle opportunità, restiamo con i piedi per terra: soddisfare gli ospiti non basta, per fare il salto bisogna diventare l’oggetto del desiderio”.