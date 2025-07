Vacanze studio in aumento, le mete più richieste secondo Astoi

Considerata più accessibile, sicura e con programmi flessibili, l’Europa rimane la regina incontrastata delle vacanze studio. L’analisi è quella dell’Osservatorio Astoi Confindustria Viaggi, che segnala come questo segmento sia in costante crescita.

I gruppi con accompagnatore restano la formula più richiesta, soprattutto per le fasce più giovani. In testa alle preferenze si riconferma l’Inghilterra, seguita da Scozia e Irlanda. Quest’anno,poi, aumenta la domanda per la Spagna, scelta per l’apprendimento della lingua spagnola. In crescita anche Malta, mentre Cipro si afferma come destinazione emergente per lo studio dell’inglese.

Gli Stati Uniti restano tra le opportunità ma registrano un calo, influenzato dalla percezione di instabilità politica e da una generale preferenza per destinazioni più vicine. I programmi lunghi individuali risultano in flessione, mentre prevalgono i format brevi, intensivi e strutturati.