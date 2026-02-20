Aeroitalia, un aereo e 4 nuove rotte da Salerno nell’estate 2026

Una partnership strategica per lo sviluppo dell’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi e del Cilento. Aeroitalia e Gesac uniscono le forze, siglando una partnership che mira a rispondere alle esigenze di mobilità dei residenti, delle imprese e dei turisti in arrivo nell’area campana.

L’intesa prevede il posizionamento di un aeromobile nello scalo salernitano e l’attivazione a partire dal 22 maggio di 19 frequenze settimanali verso Genova, Milano Malpensa, Torino e Trieste.

I collegamenti saranno operati con Embraer 190 da 100 posti.

“ L’accordo con Gesac - commenta l’amministratore delegato di Aeroitalia, Gaetano Intrieri - rappresenta un passo decisivo nella realizzazione della nostra strategia di crescita, che punta a collegare aree di eccellenza italiana con le più rilevanti destinazioni, creando nuove opportunità per il turismo e per l’economia locale. Presto arricchiremo l’offerta del nostro network anche con nuove destinazioni internazionali leisure particolarmente richieste dal mercato, continuando a investire risorse ed energie per offrire servizi di qualità elevata e per sostenere la crescita di una regione che riteniamo strategica e centrale nella nostra visione aziendale”.

Lo schedule

Verso Milano, il vettore prevede due voli al giorno dal lunedì al venerdì alle 7:10 e alle 18 da Salerno, con ritorno da Malpensa alle 09:30 e 20:20; 1 volo il sabato alle 07:10, con ritorno da Mxp alle 09:30; 1 volo il sabato alle 18, con ritorno alle 20:20.

Verso Genova, lo schedule prevede partenze da Salerno giovedì e domenica alle 13:10, con ritorno da Genova giovedì e domenica alle 15:30.

Verso Trieste, le partenze sono programmate il martedì e il sabato alle 13:10 da Salerno, con ritorno il martedì e il sabato alle 15:30.

Verso Torino, le frequenze saranno operate il lunedì, mercoledì, venerdì alle 12:50 da Salerno, con ritorno negli stessi giorni alle 15:20.

Lo schedule - fa sapere il vettore - potrà subire variazioni dal primo luglio al 30 agosto in vista dell’attivazione di nuove rotte internazionali.

“Grazie a un intenso lavoro di squadra con un partner che crede nelle potenzialità di crescita dell’aeroporto, abbiamo restituito slancio allo scalo salernitano, creando le condizioni per una ripresa stabile dei voli di linea, con una vocazione prettamente business - dichiara Roberto Barbieri, amministratore delegato di Gesac -. Parallelamente, stiamo costruendo un contesto favorevole allo sviluppo dell’incoming turistico, promuovendo insieme agli stakeholder istituzionali e imprenditoriali, in particolare la Camera di Commercio di Salerno, una strategia di marketing territoriale mirata a valorizzare la destinazione sui mercati turistici internazionali. Prosegue il confronto costruttivo con le Istituzioni per accelerare il potenziamento dei collegamenti e delle infrastrutture di accesso ed avviare il percorso finalizzato all’abolizione dell’addizionale comunale, misura già adottata con successo in diversi aeroporti italiani con traffico inferiore ad un milione di passeggeri l’anno, e determinante per rafforzare l’attrattività e la competitività del secondo scalo della Campania”.