La Regione Umbria, che nel 2025 ha sfiorato 8 milioni di presenze a +9% sul 2024, lancia la sfida di una crescita che rafforzi il legame tra movimento, paesaggio e identità culturale. Nasce così il nuovo portale specialistico ‘Bike in Umbria’ dedicato al cicloturismo. Secondo l’assessora regionale al Turismo e allo Sport Simona Meloni “un grande movimento di associazioni cicloturistiche e bikers stanno costruendo una rete importante con le regioni dell’Italia mediana” e la crescita di questo segmento – che nella regione è aumentato del + 54% - stimola “un turismo che custodisce i luoghi e la nascita di infrastrutture culturali e turistiche che generano benessere, inclusione e sviluppo sostenibile”. Il turista slow, mediamente alto spendente, “si ferma più giorni, camminando o pedalando attraverso quei piccoli borghi dove si possono fare più esperienze insieme”.

Per rafforzare il legame tra movimento, paesaggio e identità culturale, la piattaforma propone mappe interattive, geolocalizzazione dei servizi e un calendario eventi. Il progetto rientra nella strategia che mette a sistema cammini, borghi, grandi eventi sportivi, esperienze outdoor e innovazione digitale per costruire un prodotto imperniato su sport e salute.

“Vogliamo migliorare ancora l’offerta - conclude Meloni - mettendo a disposizione anche le risorse europee per alzare la percentuale di presenze e la permanenza media, uscendo dai periodi canonici”.