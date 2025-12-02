Umbria, quel binomio identitario tra terra e persone che alimenta un turismo in cerca di autenticità

Nel promuoversi, l’Umbria affida la propria strategia turistica a un principio semplice e potente: “La nostra autenticità...Quella perfezione della semplicità che trovi in una terra ancora incontaminata, ‘wild’, fatta di borghi nascosti, di cammini, di borghi silenti e di percorsi enogastronomici”, custodi di radici profonde. A TTG Travel Experience l’assessore al turismo Simona Meloni presenta una regione spirituale e rigenerante, “terra verde, selvaggia”, dove turismo e agricoltura formano “un binomio” identitario.

Accanto all’Umbria spirituale dei santi e dei cammini, emerge “l’Umbria palestra a cielo aperto”, in cui natura e sport diventano qualità della vita. L’esperienza culinaria resta centrale, grazie ai prodotti “cucinati con le mani sapienti delle nostre donne, delle nostre nonne”. Una regione che “sta crescendo, che sta evolvendo”. “Abbiamo sfiorato quest'anno il record con un +17% di stranieri” e una permanenza media salita “a tre giorni”: segnali che confermano un’evoluzione turistica in costante maturazione.

Clicca il video per vedere l’intervista completa a Simona Meloni