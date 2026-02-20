TTG Italia
The Sense Experience Resort entra nel circuito di lusso Kiwi Collection

Il toscano The Sense Experience Resort 5*L, nel Golfo di Follonica, è entrato a far parte del circuito di lusso internazionale Kiwi Collection, la piattaforma fondata nel 2003 con sede in Canada, che riunisce oltre 2mila hotel e resort di lusso in più di 130 Paesi.

Dal punto di vista commerciale, l’affiliazione rafforza la strategia di distribuzione del resort, integrandosi con i canali già attivi e consolidando la presenza nel segmento leisure di alta gamma, in un percorso di consolidamento sui mercati chiave, in particolare Stati Uniti, Regno Unito e Canada.

“L’ingresso - dichiara Silvia Ficcanterri, Leisure Sales & Representative del Gruppo Icon Collection (che gestisce diversi servizi per l’hotel, dal marketing al booking, dagli acquisti al controllo di gestione) - rappresenta un obiettivo strategico raggiunto, che rafforza il nostro posizionamento e valorizza ulteriormente il brand, inserendolo in un network altamente qualificato e riconosciuto a livello globale”.

L’ingresso in Kiwi Collection non è automatico, ogni struttura viene selezionata secondo criteri rigorosi che valutano qualità dei servizi, reputazione internazionale e unicità dell’esperienza offerta. “Entrare in un network così selettivo rappresenta per noi un riconoscimento importante perché rafforza ulteriormente l’identità del nostro resort nel panorama dell’ospitalità internazionale - afferma Aizhana Zhantuarov, Director of Sales & Marketing di Icon Collection -. Significa allinearci a standard globali di eccellenza e dialogare con un pubblico internazionale che ricerca autenticità, personalizzazione e un’interpretazione contemporanea del lusso”.

Camere e servizi

La struttura si compone di cinque edifici per un totale di 112 camere tra Comfort, Superior e Deluxe, disponibili anche con vista mare, di cui 18 suite di diversa tipologia tra cui la Two Bedroom Suite Vista Mare, la più prestigiosa dotata di patio esterno e Jacuzzi privata.

La proposta gastronomica include il Dimorà, ristorante all day dining à la carte, l’Eatè, ristorante fine dining che si trova direttamente sulla spiaggia e inserito nella Guida Ristoranti d’Italia 2026 del Gambero Rosso, e il bar d’autore Red Rabbit Crazy Cocktail.

