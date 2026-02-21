Grado Impianti Turistici: il piano per i prossimi 14 anni

Sono quattro i driver di sviluppo contenuti nel nuovo piano industriale di Grado Impianti Turistici: anzitutto, la rinnovata concessione demaniale al 2041 come leva per la programmazione e i grandi investimenti; la piena integrazione tra offerta e servizi: arenile, entroterra e il polo dei servizi (Terme Marine, Piscina termale, Parco acquatico, ristorazione); l’efficientamento energetico con il ricorso alle rinnovabili per una “Spiaggia green” competitiva e l’impegno per l’uso della geotermia; infine, gli investimenti nelle persone di Git.

“Finisce l’incertezza e inizia la programmazione per un turismo evoluto e sostenibile sui 12 mesi – dichiara Roberto Marin, presidente GIT –. Ora possiamo lavorare su un arco temporale di 15 anni, il che significa, in primo luogo, vedere riconosciuto il lavoro fatto sin qui per portare l’offerta sull’arenile ai livelli di eccellenza che la nostra clientela ci riconosce. In secondo luogo, ci prepariamo a lavorare su una stagione turistica, che coprirà l’intera annualità con servizi diversi e con le Terme Marine come fulcro del benessere e longevità delle persone, che abbiamo chiamato Sea Water Hub”.

Intanto l’anno passato si è confermato ancora di crescita economica per Git, con un fatturato di 10,5 milioni di euro, in aumento del 31,5% rispetto al 2022, grazie al potenziamento dei servizi. Per il triennio in corso, invece, Git prevede di raggiungere un fatturato di 13 milioni di euro nel 2028, con un ritmo di crescita del 16% annuo. Il piano di espansione prevede inoltre l’inserimento di 45 nuovi posti di lavoro, l’ampliamento dell’arenile e il proseguo dei lavori di ampliamento delle Terme Marine.

“La stagione 2026 sarà caratterizzata da un significativo ampliamento dell’offerta culturale, sportiva e musicale – si legge poi in una nota del Git -. Le attività per bambini e famiglie saranno intensificate con appuntamenti settimanali e festival tematici; gli eventi sportivi includeranno maratone, triathlon, sfide ciclistiche e momenti di benessere, come le sessioni di yoga in spiaggia. Il programma culturale e musicale si arricchirà di concerti, spettacoli comici, rassegne letterarie, con “Libri e autori a Grado”, e progetti multisensoriali ospitati anche alle Terme Marine”.

Photocredit Gianluca Baronchelli