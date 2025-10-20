“A seguito delle tensioni nel Paese, si continua a raccomandare massima cautela. Si consiglia di rinviare viaggi non ritenuti indispensabili, ad eccezione di quelli diretti esclusivamente a Nosy Be”. La diplomazia delle associazioni di categoria ha convinto il Ministero degli Esteri ad emettere una nota chiara in merito alle tensioni in Madagascar. Ora appare chiaro che l’isola di Nosy Be è considerata luogo sicuro ed infatti le vendite in agenzia continuano anche in questi giorni.

Su questa destinazione opera un volo anche di Neos che ospita i principali tour operator italiani a partire da Alpitour e Veratour. Le varie associazioni di categoria sono molto soddisfatte di questo provvedimento che mette al sicuro una meta turistica. “Nosy Be è un’isola che si trova a 1 ora e 15 minuti di nave e vive esclusivamente di turismo. Alcuni osservatori internazionali hanno dato il via libera senza alcuna resistenza. La pressione fatta da tutte le associazioni ha prodotto questo risultato e Nosy Be rimane una meta in vendita senza problemi”, ha commentato Enrica Montanucci, presidente di Maavi. (r.v.)