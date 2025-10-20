È l’ora di amare le Filippine: partita la nuova campagna dell’ente del turismo

Lo slogan dell’ente per il turismo filippino in Europa per il 2025/26 recita ‘È l’ora di amare le Filippine’. “Vista dal profilo italiano, le Filippine sono delle isole da sogno, con alcune delle più belle spiagge del mondo, una natura lussureggiante e una grande ospitalità”, ha dichiarato Daks Gonzales, direttore del turismo per l’Europa.

Nel 2024 sono stati 60mila gli arrivi di italiani sulle isole, con una crescita del 28%. Tra le destinazioni promosse, si va da Bohol o Cebu, siti Unesco, con un ottimo clima durante la nostra estate, adatti per le famiglie, fino a Palawan o alla cordigliera del nord per gli sportivi. La nuova vision delle Filippine non trascura il segmento eco luxury, con Borakay, isola a 45 minuti di volo da Manila, con 70 km di spiaggia incontaminata. “La sostenibilità fa parte delle nostre buone pratiche. Vediamo il turismo come strumento di preservazione dell’ambiente ma anche di sviluppo per le comunità locali”, ha concluso.