Hotel: oggi è l’ultimo giorno per sottoscrivere una polizza catastrofale

Scatta oggi l’obbligo per le imprese di sottoscrivere una polizza contro i danni da calamità naturali per le micro e piccole imprese del turismo e della ristorazione.
L’obbligo, già scattato per le altre imprese, era stato posticipato per alcune categorie alla fine del primo trimestre dell’anno dal Milleproroghe 2026.
Il vincolo è stato introdotto dalla legge di bilancio del 2024 e, come riporta corriere.it riguarda tutte le imprese con sede legale o sede secondaria in Italia, comprese le sedi italiane di imprese estere, iscritte al Registro delle Imprese, con la sola eccezione delle imprese agricole.
Secondo le stime di Facile.it, riprese dal sito del quotidiano, per quanto riguarda gli hotel un terreno da 30mila euro con un immobile da 1,5 milioni, attrezzature per 200mila euro ed impanti/macchinari per 300mila euro pagherebbe 556 euro a Milano, 835 a Roma e 2.111 a Palermo. La differenza di costi è dovuta anche alla diversa probabilità di eventi catastrofali.
Remo Vangelista