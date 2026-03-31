Royal Caribbean apre le prenotazioni per la nuova Hero of the Seas

È prevista l’11 agosto 2027 la crociera inaugurale di Hero of the Seas, la quarta nave di classe Icon di Royal Caribbean. Le prenotazioni per i membri del programma fedeltà Crown & Anchor Society apriranno domani e quelle per il pubblico generale il 2 aprile.

La nave, che effettuerà crociere di sette notti nei Caraibi orientali e occidentali con partenza da Miami, avrà otto aree tematiche, 28 ristoranti e nove piscine, il numero più alto di qualsiasi altra nave da crociera.

A bordo debutterà l’Ultimate Family Treehouse, un’area distribuita su tre ponti per un massimo di 12 persone. Royal Caribbean lo definisce “un sogno che si avvera per i bambini e per chi si sente ancora un po’ bambino”, con una terrazza sul tetto e una vasca idromassaggio privata, uno spazio su due piani dedicato agli adolescenti e due camere da letto principali, ognuna con bagno e balcone privati.

Hero of the Seas avrà, inoltre, due nuove piscine non presenti sulle altre navi Icon. Una, spiega TravelWeekly, si chiamerà Coconut Grove, a pochi passi dal bar The Lime and Coconut, e metterà a disposizione degli ospiti lettini in acqua e servizio bar a bordo piscina. L’altra nuova piscina sarà situata nell’area riservata agli adulti Hideaway, che avrà quindi due piscine sulla Hero of the Seas (le altre navi Icon ne hanno una sola). L’Hideaway sulla Hero of the Seas avrà quello che Royal Caribbean definisce il più grande bar a bordo piscina in mare e una postazione DJ in acqua. Ampliato rispetto alle altre navi anche lo spazio dedicato al parco acquatico per bambini.

Le navi della classe Icon sono le più grandi navi da crociera al mondo, con una stazza lorda di circa 250mila tonnellate e una capacità di 5.610 passeggeri in cabine doppie e circa 7.600 a piena occupazione. La terza nave della classe Icon, Legend of the Seas, debutterà nel Mediterraneo a luglio.