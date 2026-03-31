I biglietti European Sleeper disponibili sulla piattaforma Rail Europe

European Sleeper ha annunciato che i biglietti per i suoi treni notturni in tutta Europa sono ora disponibili su Rail Europe, la piattaforma di prenotazione di riferimento per i viaggi in treno in Europa.

La prima tratta di European Sleeper tra Bruxelles, Amsterdam, Berlino e Praga è operativa dal 2023. Una seconda tratta del Good Night Train, che collega Parigi e Bruxelles con Amburgo e Berlino, è entrata in servizio il 26 marzo 2026. Una terza tratta notturna che collega Bruxelles, Colonia, Zurigo e Milano sarà lanciata il 9 settembre 2026 e la vendita dei biglietti è già aperta.

Rail Europe ed European Sleeper collaborano sul mercato b2b dal 2025 e ora stanno compiendo un importante passo avanti. “Questo nuovo passo nella nostra collaborazione con Rail Europe è una pietra miliare significativa per European Sleeper”, ha affermato Chris Engelsman, cofondatore di European Sleeper.

Björn Bender, ceo di Rail Europe, ha dichiarato: “I treni notturni non sono più solo una nicchia. Stanno diventando uno dei modi migliori per scoprire l’Europa. Sempre più persone scelgono viaggi più lenti e significativi, soprattutto sulle tratte a lunga distanza. Offrendo European Sleeper tramite Rail Europe, aiutiamo loro e i nostri partner a creare collegamenti, rendendo i viaggi in treno transfrontalieri più facili, più visibili e più accessibili per tutti”.