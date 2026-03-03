European Sleeper sposta al 9 settembre il treno notturno Milano-Colonia-Bruxelles, in vendita dal 17 marzo

European Sleeper ha fissato al 9 settembre 2026 (contrariamente a quanto annunciato in precedenza, ovvero giugno 2026) la data di avvio della sua terza linea di treni notturni con il Milano-Colonia-Bruxelles, con aperture vendite al 17 marzo. La nuova rotta verso Colonia e Bruxelles crea un importante collegamento fra il Nord e il Sud d'Europa, rivolto sia a viaggiatori leisure che business

Le coincidenze strategiche a Bruxelles (con collegamenti da e per Londra), Colonia (con Amsterdam e Berlino), Zurigo (con i Grigioni e l’Austria occidentale) e Milano (con Venezia, Firenze e Roma) ampliano ulteriormente la portata di questo nuovo servizio di treni notturni.

Il treno circolerà inizialmente via Zurigo e attraverso il Gottardo, poiché il percorso originariamente previsto per il Sempione si è rivelato non praticabile a causa di lavori infrastrutturali programmati fino al 2027. Il nuovo tracciato lungo l’asse del Gottardo offre, tuttavia, anche nuove opportunità. Le fermate a Lugano e Como garantiscono comodi collegamenti verso i celebri laghi e i paesaggi montani circostanti.

L’itinerario del notturno

L’itinerario previsto offre collegamenti agevoli da e verso i Paesi Bassi. Le coincidenze con altri treni saranno possibili a Colonia (per Amsterdam e Utrecht), Aquisgrana (per Heerlen), Liegi (per Maastricht) e Bruxelles (per Breda e Rotterdam). Il nuovo European Sleeper Milano-Zurigo-Colonia-Bruxelles entrerà quindi in servizio mercoledì 9 settembre 2026. Le partenze da Milano (Porta Garibaldi) sono previste il mercoledì, venerdì e domenica sera, con arrivo a Colonia e Bruxelles la mattina successiva. Il servizio di ritorno da Bruxelles sarà effettuato nelle notti di lunedì, giovedì e sabato.