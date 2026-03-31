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Disneyland Paris lancia Disney Adventure World, con l’apertura di World of Frozen

Disneyland Paris lancia Disney Adventure World, con l’apertura di World of Frozen

Il 29 marzo Disneyland Paris ha ufficialmente lanciato Disney Adventure World, risultato della trasformazione del secondo Parco (ex Walt Disney Studios) segnando l’ingresso del resort in una nuova fase di sviluppo e posizionamento.

Dal punto di vista strategico, il progetto rafforza il ruolo di Disneyland Paris come destinazione turistica, con oltre 445 milioni di visite dal 1992 e un impatto pari al 6,1% delle entrate turistiche francesi. L’investimento da 2 miliardi di euro annunciato nel 2018 si traduce oggi in un ampliamento significativo dell’offerta con ricadute su occupazione (oltre mille nuovi cast members) e filiera (circa 400 fornitori coinvolti).

Cuore della nuova offerta è World of Frozen che replica su larga scala il regno di Arendelle e rappresenta un importante driver di attrattività per famiglie. L’area combina attrazioni di ultima generazione (come Frozen Ever After con tecnologie audio-animatronics avanzate), spettacoli, meet&greet e due ristoranti: quello a servizio rapido Nordic Crowns Tavern, ispirato alla cucina nordica e il ristorante con servizio a tavola The Regal View Restaurant & Lounge situato ad Adventure Way, dove è possibile incontrare diverse Principesse Disney.

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