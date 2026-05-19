Debutta il Four Seasons Resort and Residences Red Sea a Shura Island

Aprirà domani, 20 maggio, il Four Seasons Resort and Residences Red Sea a Shura Island, sviluppato in joint venture con Red Sea Global all'interno del suo portfolio. Realizzato in collaborazione con Kingdom Holding Company (KHC), il lancio rappresenta un traguardo condiviso per entrambe le organizzazioni e segna una nuova fase nel modello di sviluppo di RSG.

“Con l’arrivo del Four Seasons, stiamo ampliando significativamente la capacità e l'offerta della destinazione del Mar Rosso, proprio in tempo per uno dei periodi di maggiore affluenza turistica del nostro calendario - ha dichiarato John Pagano, ceo del gruppo Red Sea Global -. L'apertura delle prenotazioni per il primo resort sviluppato in joint venture nel nostro portfolio rappresenta anche un importante traguardo commerciale per RSG, a dimostrazione del valore delle partnership strategiche, della solidità della nostra proposta di investimento e della crescente fiducia del mercato nel settore turistico saudita.”

Il Four Seasons Resort and Residences Red Sea at Shura Island offre un'oasi di serenità all'estremità orientale dell'isola, e coniuga lusso rigenerativo, servizio impeccabile ed esperienze per tutta la famiglia. Circondato dall’acqua su tre lati, il resort dispone di 149 alloggi e 31 resort residence completamente integrate con l'ambiente esterno. Gli ospiti possono scegliere tra diverse opzioni gastronomiche, dal Sea Green, con i suoi piatti a base vegetale disponibili tutto il giorno, all'Al Forn, con la sua cucina levantina, fino al ristorante e piscina Spiaggia, dove gustare piatti italiani all'aperto. Per gli amanti dell'avventura, sono disponibili diverse attività acquatiche, mentre i più piccoli possono partecipare a programmi di animazione dedicati.

Il resort opera in linea con i principi del turismo rigenerativo di RSG, utilizzando esclusivamente energia rinnovabile e avvalendosi di sistemi avanzati di gestione delle acque e dei rifiuti.

Questo risultato si inserisce nel quadro dell'espansione dell'offerta di servizi alberghieri e della capacità di volo presso l'aeroporto di Red Sea, da parte di RSG. Per far fronte all'aumento della domanda, RSG aggiungerà 32 voli extra all'aeroporto internazionale di Red Sea (RSI) durante il periodo festivo dell’Eid al-Adha.