Il futuro di Sas nel nuovo corso all’interno del Gruppo Air France-Klm sarà sempre più incentrato sull’hub di Copenhagen, anche se non verrà abbandonato l’aeroporto di Stoccolma. Il tutto mentre Air France-Klm si muove verso l'aumento della sua partecipazione in Sas al 60,5% e mentre la compagnia aerea si prepara a entrare potenzialmente nella joint venture transatlantica SkyTeam con Delta Air Lines e Virgin Atlantic.

E’ questo quanto emerso nel corso di una tavola rotonda che si è tenuta a Routes Europe in corso al Palacongressi di Rimini. A spiegare le prospettive del vettore scandinavo è stato il responsabile network international di Sas Gonzalo Pernas: “Abbiamo pensato che ci fosse un'opportunità nella mappa europea, dove ci sono molti hub importanti nell'Europa centrale, ma non c'è un hub globale forte a Nord e a Est di Amsterdam, Francoforte o Zurigo”.

Come parte di questo approccio, Sas ha aggiunto rotte a lungo raggio tra cui Seoul e Seattle e prevede di lanciare il servizio di Mumbai a giugno.