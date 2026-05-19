Preferred Hotels & Resorts lancia Preferred Wellbeing, 10 strutture in Italia

Nasce in casa Preferred Hotels & Resorts il programma di certificazione Preferred Wellbeing, che vuole mettere in luce una selezione di 50 fra hotel e resort affiliati che offrono esperienze di benessere uniche e olistiche.

Progettato per soddisfare le aspettative in continua evoluzione dei viaggiatori di lusso di oggi, Preferred Wellbeing mette in evidenza strutture che vanno oltre le tradizionali offerte termali per creare viaggi immersivi all’insegna del rinnovamento, della vitalità e della riconnessione.

Dieci le strutture italiane che entrano all’interno del programma: la Masseria San Domenico in Puglia, il Grand Hotel Tremezzo e il Passalacqua sul Lago di Como, Castelfalfi e il Castello di Velona Resort Thermal SPA & Winery in Toscana, l’Almar Giardino di Costanza in Sicilia, il Parco dei Principi Grand Hotel & Spa a Roma, l’Almar Lido Jesolo in Veneto, Casa di Langa di Piemonte e il Preidlhof Luxury Dolce Vita Resort in Alto Adige.

L’offerta si basa sui risultati dell’indagine del Luxury Travel Report , che sottolinea il benessere come forza determinante nelle decisioni sui viaggi. Più di un terzo dei viaggiatori di lusso è alla ricerca di viaggi di benessere trasformativi. Questi cambiamenti indicano una nuova era dei viaggi all'insegna del benessere, che fonde scienza, tradizione, personalizzazione e design in esperienze profondamente trasformative che vanno ben oltre la spa.

“Siamo entusiasti di presentare Preferred Wellbeing, che riflette una maggiore attenzione al benessere olistico in tutto il nostro portfolio mondiale - ha dichiarato Lindsey Ueberroth, ceo di Preferred Hotels & Resorts -. La nostra ultima ricerca mostra che i viaggiatori danno sempre più priorità alle esperienze che favoriscono il benessere fisico, mentale e trasformativo. Preferred Wellbeing è stato quindi creato per aiutare gli ospiti a scoprire e prenotare facilmente gli hotel che stanno definendo il futuro nel settore del benessere”.

Guidato da un programma strutturato, Preferred Wellbeing garantisce sia la credibilità che la coerenza del brand, con gli hotel partecipanti valutati in base a cinque pilastri fondamentali del benessere e a dodici criteri specifici. Tra questi ritroviamo il relax e il recupero psicofisico, l’alimentazione, la connessione con il luogo circostante e la responsabilità ambientale. Per ottenere il riconoscimento, ogni struttura deve soddisfare almeno dieci dei dodici criteri, per un approccio al benessere pienamente olistico e integrato.