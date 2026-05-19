Sono 319 i nuovi hotel previsti in Europa nel 2026, per un totale di 44.156 camere. Questo quanto emerge dal report di Lodging Econometrics, che sottolinea come nel primo trimestre il numero di strutture alberghiere in fase di costruzione sia aumentato del 3%, sia in termini di numero di unità che di camere. Alla fine del trimestre il numero di progetti in cantiere nella regione ammontava a 1.731 hotel e 255.354 camere, con un incremento del 3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Secondo quanto riportato da Hosteltur il dato più significativo del trimestre è rappresentato dalla fase di pianificazione iniziale, che ha raggiunto un livello record con 604 progetti e 86.128 camere. Questa categoria ha registrato un aumento del 14% dei progetti e del 16% delle camere rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Passando, invece, alla fase di sviluppo, in Europa sono in costruzione 792 progetti, per un totale di 119.106 camere, con un incremento del 3% su base annua per entrambi gli indicatori. Previsto, inoltre, l’avvio della costruzione, nei prossimi 12 mesi, di altri 335 progetti con 50.120 camere.

Massimo storico di progetti nella fascia più alta di mercato

Per quanto riguarda, invece, le categorie, quella upscale è in testa alla classifica europea con 389 progetti e 60.855 camere. Seguono il segmento upper midscale, con 311 progetti e 44.157 camere; il segmento upper upscale, che ha raggiunto un numero record con 297 progetti e 48.479 camere; il segmento midscale, con 195 progetti e 27.356 camere; e il segmento luxury, che segna anch’esso un massimo storico con 179 progetti e 21.729 camere.

Lo scorso anno in Europa sono stati inaugurati 259 hotel e 31.038 camere e l’attività di apertura continua a un ritmo sostenuto. Tra gennaio e marzo sono state aperte 38 nuove strutture, aggiungendo 4.875 camere, e Lodging Econometrics stima altre 281 aperture tra il secondo e il quarto trimestre, pari a 39.281 camere. Entro il 2027 il rapporto prevede l’apertura di ulteriori 311 hotel.