eDreams ODIGEO, trend positivo per i nuovi scritti

Exploit di nuovi iscritti per la campagna ‘Prime Days’ di eDreams ODIGEO di maggio, uno degli eventi di vendita esclusivi progettati per premiare la fedeltà della comunità Prime con offerte riservate ai soli membri, realizzate in collaborazione con partner di viaggio globali per voli, hotel, treni e noleggio auto. Un’edizione che ha segnato la più alta partecipazione di partner del settore mai registrata il mese di maggio.

Significativo l’incremento dei nuovi segmenti di prodotto, specialmente treni e alloggi. Gli italiani che hanno prenotato nei giorni dell’evento, giunto alla sua 15esima edizione, partiranno tra maggio (60%), giugno (19%) e luglio (12%), principalmente alla volta di Milano, Tirana, Barcellona, Catania e Roma. Chi ha scelto il programma in abbonamento per prenotare un itinerario in treno farà rotta verso Roma, Milano, Napoli, Firenze e Bologna. Il 36% degli abbonati si ritaglierà un break di 3/4 giorni, il 21% un soggiorno dai 7 ai 13 giorni, stessa percentuale anche per i weekend da due giorni.

I prodotti relativi ad alloggi e treni stanno crescendo come previsto all'interno dell'ecosistema Prime, con un sempre maggiore interesse per la proposta multi-prodotto. “La forte performance di questi Prime Days - commenta Frédéric Esclapez, chief marketing officer di eDreams ODIGEO - conferma che la nostra strategia multi-prodotto sta procedendo secondo i piani. Espandendo la nostra portata in più categorie di viaggio stiamo rafforzando le nostre basi per una crescita a lungo termine, come delineato nella nostra tabella di marcia strategica. I nostri iscritti vedono sempre più Prime come una risorsa completa per i propri viaggi”. L'obiettivo strategico a lungo termine è di superare i 13 milioni di abbonati entro il 2030.